Austeritatea va marca şi sărbătorile de Paşte în acest an. Carnea de miel va fi mai scumpă cu 10 lei pe kilogram faţă de anul trecut, anunţă producătorii, care susţin că doar aşa pot face faţă cheltuielilor. Puşi în faţa preţurilor tot mai mari de la raft, mulţi români spun că vor cumpăra mai puţin ca altă dată, doar pentru gust şi tradiţie.

Ciobanii din ţară încep să se pregătească pentru Paşte. A fost un an greu pentru ei, cu scumpiri pe toate palierele.

"Costurile sunt foarte mari. Păi toate s-au scumpit. Medicamentele s-au scumpit, să le dăm soluţii pe gât, s-au scumpit. Porumbul iar scump. Motorina s-a scumpit să balotăm, să cosim, greu", a explicat Viviana, ciobăniţă.

Toate acestea se vor resimţi în preţul final al cărnii. Anul acesta, românii vor scoate mai mulţi bani din buzunar pentru masa de Paşte.

"Dacă anul trecut un kilogram de carne de miel costa 45 de lei, anul aceasta preţul ar putea ajunge până la 55 de lei. Asta înseamnă o scumpire de aproximativ 22%", a explicat Diana Severin, reporter Observator.

Chiar dacă anul acesta Paştele este mai devreme ca altă dată, ciobanii spun că acest lucru nu îi va afecta.

"Eu consider că vor fi miei suficienţi de buni pentru buzunarele românilor. Ei au suferit tăieri la salarii. Nu ştiu câţi îşi vor mai permite să cumpere un miel mare", a explicat Ion Cherciu, cioban.

Românii nu sunt mari consumatori de carne de miel, în general doar de Paşte pentru respectarea tradiţiei.

Cantitatea cea mai mare de carne de miel merge spre ţările din orientul Mijlociu. România exportă anual 3 milioane de kilograme de carne de miel şi importă de 10 ori mai puţin.

