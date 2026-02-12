Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Mielul de Paşte se scumpeşte: "Nu ştiu câţi îşi vor mai permite să cumpere un miel mare"

Austeritatea va marca şi sărbătorile de Paşte în acest an. Carnea de miel va fi mai scumpă cu 10 lei pe kilogram faţă de anul trecut, anunţă producătorii, care susţin că doar aşa pot face faţă cheltuielilor. Puşi în faţa preţurilor tot mai mari de la raft, mulţi români spun că vor cumpăra mai puţin ca altă dată, doar pentru gust şi tradiţie.

de Diana Severin

la 12.02.2026 , 19:52

Ciobanii din ţară încep să se pregătească pentru Paşte. A fost un an greu pentru ei, cu scumpiri pe toate palierele.

"Costurile sunt foarte mari. Păi toate s-au scumpit. Medicamentele s-au scumpit, să le dăm soluţii pe gât, s-au scumpit. Porumbul iar scump. Motorina s-a scumpit să balotăm, să cosim, greu", a explicat Viviana, ciobăniţă.

Toate acestea se vor resimţi în preţul final al cărnii. Anul acesta, românii vor scoate mai mulţi bani din buzunar pentru masa de Paşte.

Articolul continuă după reclamă

"Dacă anul trecut un kilogram de carne de miel costa 45 de lei, anul aceasta preţul ar putea ajunge până la 55 de lei. Asta înseamnă o scumpire de aproximativ 22%", a explicat Diana Severin, reporter Observator.

Chiar dacă anul acesta Paştele este mai devreme ca altă dată, ciobanii spun că acest lucru nu îi va afecta.

"Eu consider că vor fi miei suficienţi de buni pentru buzunarele românilor. Ei au suferit tăieri la salarii. Nu ştiu câţi îşi vor mai permite să cumpere un miel mare", a explicat Ion Cherciu, cioban.

Românii nu sunt mari consumatori de carne de miel, în general doar de Paşte pentru respectarea tradiţiei.

Cantitatea cea mai mare de carne de miel  merge spre ţările din orientul Mijlociu. România exportă anual 3 milioane de kilograme de carne de miel şi importă de 10 ori mai puţin.

Diana Severin
Diana Severin Like

Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe.

miei paste carne miel carne miel pret 2026
Înapoi la Homepage
Lovitura de sute de milioane de euro dată în România de patronii Dedeman, fraţii Pavăl!
Lovitura de sute de milioane de euro dată în România de patronii Dedeman, fraţii Pavăl!
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
Premieră în România: Două comune se unesc pentru că nu mai au bani pentru două primării. Socond dispare, apare Beltiug
Premieră în România: Două comune se unesc pentru că nu mai au bani pentru două primării. Socond dispare, apare Beltiug
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi duce copilul la terapie?
Observator » Evenimente » Mielul de Paşte se scumpeşte: "Nu ştiu câţi îşi vor mai permite să cumpere un miel mare"