Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea lui Felix Baumgartner: "Felix, noi eram...iubire"

Mihaela Rădulescu și-a exprimat durerea profundă după moartea lui Felix Baumgartner printr-un mesaj scurt, dar încărcat de emoție, publicat pe Instagram: "My words are not coming out now. But I am grateful to yours… Felix, you were so loved…. We were LOVE…".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe 14 octombrie 2012, Felix Baumgartner sfida imposibilul, cu un curaj nebun. Un om într-o capsulă, suspendat deasupra lumii, la limita spațiului: 39.000 de metri altitudine.

Articolul continuă după reclamă

Sportivul a murit pe 17 iulie, în timpul unui zbor cu parapanta în Italia. Conform informațiilor, Felix ar fi suferit un infarct în aer, pierzând controlul asupra parapantei. S-a prăbuşit în piscina aglomerată a unui club din apropiere. În cădere, o tânără de lângă bazin a fost rănită.

Mihaela Rădulescu, partenera sa de viață de peste un deceniu, se afla la momentul tragediei în apropiere de locul accidentului. Vestea morții lui Felix a șocat atât lumea sportului, cât și pe fanii cuplului, cunoscut pentru discreția și armonia care le caracteriza relația.

În urmă cu doar câteva ore înainte de accident, Felix publicase o imagine cu parapanta și un mesaj: "Too much wind" - "Prea mult vânt". Din păcate, zborul a fost ultimul pentru temerarul austriac.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi s-a întâmplat să vi se recomande la farmacie un medicament mai scump? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰