Într-o perioadă în care tot mai mulți tineri medici aleg specializări ușoare și evită gărzile, un rezident în anul 5 și-a găsit menirea în sălile de urgență din țara noastră. Vorbim despre Mihail, un tânăr din Ucraina, care acum așteaptă cu nerăbdare să ajute pacienții ce trec pragul spitalului din Suceava, deși nota mare la rezidențiat i-ar fi putut garanta un loc la orice altă secție mai simplă.

Medic: Ce ați pățit?

Pacient: Am o săptămână de când mă doare aici.

Așa încep majoritatea zilelor în unitatea de primiri urgențe a spitalului Sfântul Spiridon din Iași pentru Mihail. Într-un context în care tot mai mulți rezidenți aleg specializări considerate mai puțin solicitante, tânărul cu notă mare la examenul de rezidențiat a decis să urmeze medicina de urgență.

Articolul continuă după reclamă

"Am ajuns să-mi iau rezidențiatul și am înțeles două chestii: că am descoperit-o eu pe ea și ea pe mine. [...] Mi-a plăcut din prima, îmi place în continuare și cred că n-aș putea să fac altă meserie" a spus medicul specialist Medicină de Urgență, Mihail Vatamanița.

Medicina de urgenţă, una dintre cele mai solicitante secţii

Medicina de urgență este recunoscută ca una dintre cele mai solicitante secții, cu gărzi frecvente, presiune constantă și lipsa unui program stabil. Tocmai aceste aspecte îi determină pe mulți tineri să evite domeniul.

"Cu siguranță medicina de urgență e o meserie care te ține permanent în priză, permanent aștepți ceva să vină, nu e neapărat ca în celelalte specializări, aici tot timpul, la orice oră îți bate la ușă. [...] Îmi place să fiu în spital, îmi place să ajut pacienții, îmi place să acord primul ajutor" a spus medicul Mihail Vatamanița.

Medicina de urgență înseamnă nu doar pregătire profesională, ci și disponibilitate totală. Tânărul medic a făcut cursuri și pentru a putea ajuta în misiunile de salvări montane cu elicopterul.

"E important să avem doctori entuziaști, e important să știm că sunt dedicați profesiei și dincolo de pregătirea teoretică și practică, sunt oameni care chiar pun suflet în ceea ce fac, sunt oameni care atunci când îi chemi, când ai nevoie de ei vin și de acasă, și din mijlocul familiei" a spus medicul-șef UPU-SMURD, prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu.

Tot mai mulţi rezidenţi aleg specializări fără gărzi

În ultimii ani tot mai mulți rezidenți aleg specializări fără gărzi sau cu un contact mai redus cu situațiile limită.

"De ceva timp, prima specialitate aleasă este endocrinologia. [...] Mult timp cardiologia a fost premiantă, rămâne și acum pe podium. [...] Psihiatria este din nou o specialitate mult aleasă în ultimii ani, după care urmează radiologia și imagistica medicală" a spus prorectorul UMF Iași, prof. univ. dr. Smaranda Iancu.

În sesiunea din noiembrie 2025 aproape 7000 de tineri au dat examenul de rezidențiat. Cele mai multe posturi și locuri se găseau pe specializări precum medicina de familie, medicină internă și cardiologie.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰