Capitala îşi serbează cei 566 de ani de existenţă printr-o sumedenie de activităţi - tururi ghidate, călătorii gratuite cu mijloace de transport de epocă sau concursuri de vâslit pe Dâmboviţa. Pentru localnici, a fost o ocazie de a retrăi, măcar pentru două zile, atmosfera unui București plin de poveste și nostalgie. Iar turiştii au descoperit un oraş plin de viaţă şi istorie.

Pe râul Dâmbovița, canotcile au adus spiritul sportiv în mijlocul Capitalei. Mai multe echipe s-au întrecut la vâslit și au atras privirile trecătorilor.

Canotca, simbol pe apele Dâmboviței

"Dacă ne gândim un pic că fiecare picătură de apă de pe teritoriul României în final ajunge în Dunăre și în Delta, putem să ne gândi că apa în România este ca un sistem vascular care hrănește această țară", a declarat Teodor Frolu, vicepreşedintele Asociaţiei Ivan Patzaichin.

"Secretul este coordonare și muncă în echipă. Dacă barca este bine echilibrată și este muncă în echipă în barcă, nu există riscuri. Sunt șanse foarte mici să cadă cineva", a punctat un canotor.

Cei care au fost interesaţi să vadă locul în care se iau toate deciziile importante pentru bucureşteni, au stat la rând pentru a vizita Primăria Capitalei.

Porți deschise la Primăria Capitalei

"Am văzut-o cu alți cu ochi, față de cum mi s-a părut când am văzut-o pe la televizor. Mi se pare impresionantă clădirea, foarte bine organizat și am apreciat foarte mult", a povestit un vizitator.

"Toți bucureştenii sunt invitați să se simtă bine pentru că împlinim 566 de ani de cultură și istorie și cred că ar trebui cu toți să ne bucurăm de acest oraș și ne ajută și vremea", a transmis Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

Sute de oameni au vrut să se plimbe prin centrul oraşului şi au urcat în autobuzul turistic sau au călătorit în timp, cu prima generație de tramvaie, scoasă pe șine de STB.

Plimbări cu autobuzul turistic, tramvai de epocă şi vizită la metrou

Sub pământ, Metrorex a deschis porțile Dispeceratului Central. Aici, compania a arătat celor curioşi cum sunt coordonate toate magistralele de metrou din București.

"Sunteți în dispeceratul central al metroului, în inima metrouluii. Avem 62 de trenuri în circulație pe toate magistralele și două rezerve care stau permanent", a informat Tatiana Ilie, şef regulator de circulaţie METROREX.

Zilele Bucureştiului continuă şi astăzi, când alte evenimente îi așteaptă pe localnici şi turişti să descopere farmecul Capitalei.

