Mii de oameni au protestat astăzi în faţa Guvernului şi a Parlamentului. Se plâng că nu mai fac faţă cheltuielilor. Inflaţia scade insesizabil, curentul şi mâncarea costă tot mai mult, iar oamenii se plâng că nu mai fac faţă cheltuielilor. În timp ce protestele se înmulţesc, preşedintele Nicuşor Dan promite că anul viitor nu vor mai creşte taxele.

Mii de oameni din mai multe judeţe au cerut Guvernului creşterea salariului minim pe economie şi oprirea măsurilor de austeritate care alimentează inflaţia. De la Cotroceni, preşedintele spune că nu mai urmează alte creşteri de taxe şi impozite.

"Nu există, în acest moment, dincolo de ce s-a anunţat nu există intenţie de alte măsuri care să afecteze direct populaţia", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Consecinţele deciziilor deja luate rod, însă, veniturile oamenilor. Electricitatea s-a scumpit cel mai mult, iar alimentele au preţuri, în medie, cu aproape 10% peste cele de anul trecut.

Articolul continuă după reclamă

"Fructe proaspete şi mai avem aici ulei, lapte, pâine, ouă şi cafea. Sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an. În 2024, plăteam pentru aceste produse 85 de lei. acum am ajuns să dăm 98 de lei", a transmis Mădălina Chiţac, reporter Observator.

Proprietarii magazinelor spun că au fostnevoiţi să scumpească mărfurile.

"Avem cheltuielile cu angajaţii, mărirea salariilor, unii furnizori au majorat preţurile. Suntem într-o creştere a cheltuielilor. Am avut majorare de preţ, unele categorii, cum ar fi produsele de panificaţie, le-am scumpit de la 1 noiembrie", a spus Ştefania Grama, proprietară de băcănii.

Rata inflaţiei a ajuns luna trecută la 9,8%, în scădere cu 0,1%. Serviciile şi mărfurile nealimentare s-au scumpit cu peste 10%.

"Statul român împrumută bani în aşa fel încât să cheltuie. Împrumutând bani şi punându-i în piaţă, alimentează un dezechilibru între masa monetară aflată în circulaţie şi ce se poate cumpăra cu acei bani", a declarat Christian Năsulea, profesor de economie.

Cu preţuri în creştere, România este una dintre ţările Uniunii Europene cu cel mai mare declin al vânzărilor de alimente şi băuturi în septembrie: 4,5%. Economiştii cred că trendul va continua, pentru că se anunţă noi scumpiri.

"Probabil vom rămâne la un nivel de 8-9%, cu o creştere mică, dar semnificativă a preţurilor în luna decembrie, atunci când mulţi comercianţi vor încerca să profite de apetitul românilor pentru achiziţii", a afirmat Adrian Negrescu, analist economic.

Salariul mediu a ajuns 5.443 de lei în luna septembrie.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰