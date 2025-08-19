Ministerul Energiei a anunțat înființarea unui Centru de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CSIRT) dedicat sectorului energetic, potrivit unui proiect de ordonanță publicat luni, 18 august.

Ministerul Energiei înființează un centru de securitate cibernetică pentru sectorul energetic. Salarii de top

Noua structură va avea rolul de a proteja companiile și infrastructura energetică a României în fața amenințărilor informatice tot mai complexe, pe fondul războiului din Ucraina și al creșterii riscurilor la adresa securității naționale, potrivit News.ro.

Documentul subliniază că liberalizarea pieței de energie, fluctuațiile de preț și listarea tot mai multor companii la bursă creează premise pentru atacuri cibernetice cu impact major. În lipsa unui astfel de centru, pagubele ar putea fi "semnificative, cu consecințe inclusiv asupra prețurilor la energie".

De ce e urgent

Ministerul avertizează că un atac informatic de amploare ar putea afecta infrastructura critică și ar genera panică în rândul populației. România, furnizor de energie pentru Republica Moldova și Ucraina, are obligația de a-și consolida urgent securitatea cibernetică pentru a rămâne un partener de încredere în regiune.

Salarii competitive pentru experți: Noul centru va angaja specialiști de top, plătiți la nivelul pieței internaționale - între 4.500 și 5.000 de euro lunar, iar pentru experți cu abilități avansate, salariile pot ajunge chiar la 20.000 de euro.

Planurile pentru un astfel de centru există de anul trecut, iar România cooperează deja în domeniul securității cibernetice cu Republica Moldova și Ucraina, prin intermediul Direcției Naționale de Securitate Cibernetică.

