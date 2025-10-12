Antena Meniu Search
Video Ministrul Educaţiei, primit cu proteste de studenţii din Cluj: "Daniel, şef de institut, ne trimite la păscut"

Tensiuni la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj! Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost primit cu scandări de studenţii revoltaţi de la Facultatea de Matematică şi Informatică.

de Redactia Observator

la 12.10.2025 , 08:37

"Daniel, şef de institut, ne trimite la păscut!" sau "Hai afară, fuga e uşoară!", sunt câteva dintre scandările studenţilor nemulţumiţi. Tinerii şi-au strigat nemulţumirile încă de la începutul anului universitar. Facultatea lor a fost mutată la 10 kilometri de campus, în afara oraşului, iar unii dintre ei au nevoie chiar şi de trei ore pentru a ajunge la noul sediu.

Deşi a promis că va fi prezent la protest, Daniel David a refuzat să mai iasă în stradă pentru că ploua, însă a invitat trei studenţi la discuţii. La protestul din faţa universităţii, studenţii au cerut inclusiv demisia ministrului, care s-a suspendat din funcţia de rector al Universităţii din Cluj pentru a putea ocupa funcţia de ministru.

ministrul educatiei proteste daniel david studenti
