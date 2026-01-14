Antena Meniu Search
Galerie foto Misiune atipică în Tulcea. Pompierii au salvat o raţă blocată în gheaţă

O raţă prinsă în sloiurile de pe lacul Ciuperca a fost salvată, miercuri, de pompieri, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta.

de Redactia Observator

la 14.01.2026 , 15:38
Potrivit sursei, intervenţia pompierilor a fost solicitată la numărul unic de urgenţă 112 pentru două păsări, însă una dintre ele a reuşit să se elibereze până când au ajuns salvatorii.

"Răţoiul a reuşit să se elibereze din apa îngheţată. Raţa însă a rămas pe gheaţă, cu penele îngreunate de sloiuri, fără puterea de a se ridica. Intervenţia pompierilor a venit la timp. Au ajuns la ea şi au salvat-o, prevenind un deznodământ trist", a precizat ISU Delta.

Pasărea se află la sediul ISU Delta unde va fi ţinută la adăpost până îşi va recăpăta puterile, urmând să fie dusă înapoi în mediul natural.

