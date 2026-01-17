Antena Meniu Search
Misiune dificilă a pompierilor din Dolj: un copil de 5 ani a căzut în apă, mai mulţi adulţi au sărit după el

Pompierii din Dolj intervin, sâmbătă după amiază, pentru salvarea unui copil de cinci ani, care a căzut în apă în parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Conform primelor informaţii, după copil ar fi intrat un adult care îl ţine în braţe pe copil, dar cei doi nu pot ieşi la mal. Ulterior, o a treia persoană a intervenit pentru a-i ajuta.

de Redactia Observator

la 17.01.2026 , 16:41
Misiune dificilă a pompierilor din Dolj: un copil de 5 ani a căzut în apă, mai mulţi adulţi au sărit după el - Misiune dificilă a pompierilor din Dolj: un copil de 5 ani a căzut în apă, mai mulţi adulţi au sărit după el - ISU Dolj

ISU Dolj a adăugat că alte patru persoane intraseră în apă până la sosirea forţelor de intervenţie. Astfel, că şase adulţi şi un copil vor fi transportaţi la spital. Toate persoanele sunt conştiente. Pompierii au reuşit scoaterea din apă a tuturor persoanelor implicate. Acestea au fost predate cadrelor medicale pentru evaluarea stării de sănătate.

"În acest moment se intervine în parcul Nicolae Romanescu pentru scoaterea unui copil de aproximativ cinci ani căzut în apă la o distanţă de 10 metri de mal. Se intervine cu un echipaj SMURD şi o ambarcaţiune. Din primele informaţii în apă ar fi intrat după copil un adult care îl ţine în braţe şi nu pot ieşi la mal", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj. 

dolj pompieri isu
