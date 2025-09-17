Şantierul planşeului de la Piaţa Unirii din Bucureşti s-ar putea transforma în şantier arheologic. Muncitorii au descoperit mai multe fragmente de cărămizi şi elemente de construcţie care sugerează că în zonă au existat clădiri de importanţă istorică.

Experţii care studiază vestigiile vor stabili dacă locul trebuie conservat pentru cercetări suplimentare. Şantierul de la planşeul Unirii a devenit punct de atracţie pentru bucureşteni după ce au văzut pe social media imagini despre un posibil sit arheologic descoperit în timpul lucrărilor.

Încă nu este clar ce ar putea fi vestigiile descoperite.

Constructorul a descoperit urmele vechii construcţii după ce a săpat în zonă pentru a testa solul. Muncitorii nu mai lucrează de o săptămână în zona în care au fost descoperite urmele construcţiei misterioase. În rest, şantierul continuă conform planificării.

Dacă elementele descoperite în Piaţa Unirii sunt mai vechi de 100 de ani, zona pote fi declarată sit arheologic. În acest caz, locul trebuie conservat, iar şantierul, reorganizat astfel încât să nu afecteze cercetările istoricilor.

