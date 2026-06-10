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Misterul morţii copilului de 2 ani din Galaţi. Mama s-a baricadat în casă cu fraţii lui, flămânzi şi speriaţi

Misterul morţii copilului de 2 ani din Galaţi. Mama s-a baricadat în casă cu fraţii lui, flămânzi şi speriaţi Paramedici SMURD - Shutterstock
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 10.06.2026, 15:39 | Modificat la 10.06.2026, 15:39

Descoperire cumplită într-o locuinţă din Galaţi. Un copil de doar 2 ani a fost găsit mort, după ce pompierii au spart uşa apartamentului la solicitarea unei rude care nu mai reuşea să ia legătura cu familia. În casă se aflau mama copilului, o tânără de 22 de ani, şi alţi doi minori, de 2 şi 5 ani, deshidrataţi şi subnutriţi. Femeia a fost dusă la Psihiatrie, iar poliţiştii încearcă acum să stabilească împrejurările în care s-a produs tragedia.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi, lt. col. Cătălin Sion, la adresă a fost trimis un echipaj de descarcerare, iar, după pătrunderea în imobil împreună cu poliţiştii, au fost găsite patru persoane, respectiv un minor decedat, o femeie şi doi copii aflaţi într-o stare generală alterată, scrie Agerpres.

"Pompierii au fost solicitaţi de un aparţinător al familiei, care a anunţat că nu reuşeşte să ia legătura cu persoanele aflate în locuinţă. La adresă a fost trimis un echipaj de descarcerare pentru deblocarea şi deschiderea uşii. După pătrunderea în imobil, împreună cu poliţiştii, au fost identificate patru persoane: un minor decedat, precum şi o femeie şi doi copii aflaţi într-o stare generală alterată. Cele trei persoane au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate. Femeia a fost dusă la Spitalul de Psihiatrie, iar cei doi copii la Spitalul de Copii din Galaţi", a declarat Cătălin Sion.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi, poliţiştii Secţiei 2 au intervenit la locuinţă în urma unei sesizări privind imposibilitatea contactării unei femei.

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"La data de 10 iunie 2026, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Galaţi au intervenit la o locuinţă din municipiu, în urma unei sesizări privind imposibilitatea contactării unei femei. În interiorul imobilului a fost identificat un minor de 2 ani decedat. De asemenea, în locuinţă se aflau mama acestuia, de 22 de ani, precum şi ceilalţi doi copii ai familiei, de 2 şi 5 ani. Femeia şi cei doi minori au fost transportaţi la unităţi medicale pentru evaluare şi îngrijiri de specialitate", a transmis IPJ Galaţi.

La faţa locului s-a deplasat şi un medic legist, urmând ca trupul minorului decedat să fie transportat la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei.

IPJ Galaţi a mai transmis că cercetările în acest caz sunt continuate sub coordonarea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

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Redactia Observator
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