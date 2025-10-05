O doctoriţă a murit tragic pe o şosea din Bihor, în timpul furtunii. Femeia se îndrepta cu fratele ei spre casa de vacanţă, moment în care a pierdut controlul volanului şi s-a izbit de un copac. În maşină, poliţiştii au găsit şi sume importante de bani. Medicul a fost acuzat de luare de mită în formă continuată în urmă cu 10 ani, dar faptele s-au prescris anul trecut. Anchetatorii nu au putut să-i confişte suma de 2,4 milioane de lei găsită în timpul percheziţiei din 2015, chiar dacă femeia nu i-a putut justifica.

Medicul Ana Guţ şi fratele ei şi-au pierdut viaţa în apropiere de localitatea Miersig, la 20 de kilometri de Oradea. Femeia în vârstă de 70 de ani se afla la volan, iar în momentul accidentului ploua torenţial.

"Din motive necunoscute, pierde controlul asupra direcției de deplasare, intră pe sensul opus și intră în coliziune laterală cu un copac", a declarat Adrian Cioară, şeful Serviciului Rutier Bihor.

În maşina transformată într-un morman de fier au fost găsite şi sume importante de bani. Poliţiştii au refuzat să ofere o cifră exactă.

Ana Guț, implicată într-un dosar de corupție uriaș

Ana Guţ a fost cercetată în 2015 într-un mega dosar de corupţie, pe când lucra la Casa Judeţeană de Pensii Bihor. Ea împreună cu alţi patru doctori şi cinci asistenţi au fost acuzaţi că au cerut bani de la peste 700 de oameni care doreau să se pensioneze sau să-şi prelungească dosarele de pensie. Cele mai mari şpăgi le-ar fi încasat chiar Ana Guţ: procurorii au găsit bani în cabinetul ei, în apartamentul din Oradea, în maşina personală, dar şi la domiciliul mamei sale.

Anchetatorii au susţinut că Ana Guţ cerea inclusiv 1 leu pentru hârtia folosită în eliberarea deciziei de pensie. Tot potrivit datelor din dosar, medicul ar fi plecat doar într-o singură zi acasă cu 15.000 de lei.

