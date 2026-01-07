Antena Meniu Search
Moarte suspectă în Alba. O tânără de 23 de ani, găsită fără viaţă în propria casă

Poliţiştii din Alba au deschis o anchetă după ce o tânără de 23 de ani a murit în locuinţa sa, iar anchetatorii au precizat că nu au fost constatate urme vizibile de violenţă pe trupul victimei.

de Redactia Observator

la 07.01.2026 , 11:49
Moarte suspectă în Alba. O tânără de 23 de ani, găsită fără viaţă în propria casă - Shutterstock

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba au anunţat că poliţiştii din Blaj au fost sesizaţi, marţi seara, cu privire la faptul că unei tinere în vârstă de 23 de ani i s-a făcut rău şi este inconştientă, în timp ce era în locuinţa sa. 

”Echipajele medicale ajunse la faţa locului au efectuat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul tinerei. La examinarea sumară a trupului acesteia, nu au fost constatate urme vizibile de violenţă, fiind transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzei decesului”, au afirmat reprezentanţii IPJ Alba.

Poliţiştii fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a petrecut acest eveniment.

