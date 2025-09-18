Mobila românească decorează casele străinilor. Din Europa şi până în Statele Unite sau chiar Asia, peste tot piesele de mobilier produse în fabricile de la noi sunt apreciate şi căutate. România a ajuns, de altfel, unul dintre marii producători de mobilă din lume şi exporta 90% din producţie.

"Americanii servesc masa pe o masă românească. Şi pe mai multe modele de mese, dar ăsta e best seller" a explicat directorul executiv al companiei, Viorel Creţu.

Masa inspirată din sculpturile lui Brâncuşi e vedetă pe piaţa din Statele Unite. Mii de bucăţi pleacă anual acolo.

"65% din producţie ajunge în Statele Unite, în magazinele de lux. Diferenţa, în Germania, Italia, Franţa, Orientul Mijlociu. Exporturile sunt undeva la 8 milioane de euro. Apreciază creativitatea, viteza cu care dezvoltăm lucrurile şi noile modele" a mai spus Viorel Creţu.

Cât costă mobila produsă în România

"Acoperim partea de sufragerie, dormitoare, în mare parte. O mobilă mai aparte, de nişă, executată din lemn rustic. Un scaun porneşte de la 100 şi ceva de euro şi poate ajunge la 4-500 de euro. O masă porneşte de la 400 de euro, poate ajunge până la 4.000 de euro" a spus managerul de producţie, Florian Vasile.

România exportă în peste 120 de ţări. Umplem casele străinilor cu piese de mobilier de peste 2,5 miliarde de euro.

"Suntem recunoscuţi la nivel mondial, fiind locul 6 în Europa şi locul 11 în lume. Importăm, în acelaşi timp, 1,3 miliarde. Importurile pe care le avem sunt mai de slabă calitate" a spus Dumitru Blaga, preşedintele Asociaţiei Produ­cătorilor de Mobilă din România.

Clienţii, convinşi de calitatea mobilei româneşti

Păstrăm şi în ţară mobilă românească în valoare de 600 de milioane de euro. Matei Crăcea e unul din producătorii care reuşeşte să-şi vândă aici piesele de tapiţerie. Îşi convinge clienţii prin calitatea produselor.

"Avem o capacitate de aproximativ 9-10.000 de unităţi pe an. Ne-am inspirat de la cei mai buni, italienii, francezii şi germanii. De la fiecare am luat câteva lucruri. Nu prea se fac compromisuri la preţ, de obicei ştiu calitatea pe care noi o oferim şi consideră că preţul merită" a explicat Matei Ali Crăcea.

Iar piesele de mobilier româneşti pot fi accesibile, spun producătorii.

"De la un preţ mediu spre unul premium ne situăm. Avem şi produse mai accesibile, sub 4.000 de lei. Şi produse mai premium, care să se apropie de 12,13, 14 mii de lei" a mai spus Matei Ali Crăcea.

Şi în trecut, mobila românească mergea la export şi era apreciată. Înainte de revoluţie, producţia era dominată de piese din PAL și lemn, orientată spre funcționalitate. Principalii producători erau companii de stat: "Mobila-București", "Movila-Sibiu" sau "Resita".

