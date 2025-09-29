Mobilier din colecţia familiei lui Emil Cioran, scos în licitaţie. De la ce preţ porneşte cel mai scump obiect

Piese de mobilier provenite din colecţia familiei filosofului Emil Cioran vor fi scoase la vânzare, în cadrul Licitaţiei de Interior, organizată de Artmark miercuri, de la ora 18.00.

Personalitate de prim rang a secolului XX, Emil Cioran s-a născut în 1911, în familia unui preot ortodox din Răşinari, tată cu statut respectat în comunitate, şi a unei mame cu rădăcini nobiliare. Crescut într-un mediu marcat de disciplină, tradiţie şi o viaţă culturală peste media epocii, tânărul Cioran a fost familiarizat de timpuriu cu interioarele încărcate de sobrietate şi rafinament, care astăzi pot fi regăsite în mobilierul transmis în familie.

Din moştenirea familiei Cioran fac parte piesele scoase acum la licitaţie la Artmark - obiecte care trimit la universul intim al filosofului: două dulapuri - un Armoar Louis Philippe din lemn, cu furnir din rădăcină de nuc, şi un Armoar Baroc din lemn, cu intarsii şi furnir din rădăcină de nuc (ce au un preţ de pornire de 900 de euro), precum şi două comode Biedermeier din lemn de nuc (ce au un preţ de pornire de 700 de euro).

Evocând gustul estetic al unei familii cultivate, aceste piese sunt încărcate de istorie şi simbolism, reflectând atât condiţia socială a familiei Cioran, cât şi contextul cultural în care s-a format cel ce avea să plece în 1936 la Paris, cu o bursă a statului francez, unde şi-a trăit întreaga viaţă dedicată reflecţiei asupra condiţiei umane.

În completarea acestei colecţii deosebite, licitaţia Artmark propune şi o paletă de alte obiecte spectaculoase, menite să încânte pasionaţii de arte decorative. Iată doar câteva exemple: un set format din birou şi jilţ Art Nouveau, semnat Bellery-Desfontaines, Paris, 1899 (ce are un preţ de pornire de 7.000 de euro), un vas Daum Nancy din sticlă, ornat cu scenă iernatică, cca. 1910 (cu un preţ de pornire de 5.000 de euro), alte vase deosebite - Gallé, dar şi mobilier Art Nouveau semnat Émile Gallé şi alte obiecte emblematice ale stilului Biedermeier.

Poate participa la licitaţie oricine şi-a deschis un cont online pe site-ul Artmark. Catalogul cu cele peste 220 de obiecte de artă decorativă selectate pentru licitaţie poate fi răsfoit online, iar pe link-ul aferent pot fi depuse oferte.

Licitaţia se va desfăşura live miercuri, 1 octombrie, de la ora 18.00, atât la Palatul Cesianu-Racoviţă, cât şi pe Platforma Artmark Live.

