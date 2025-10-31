Momentul în care un ucrainean mobilizat în armată fuge cu o Toyota în Ungaria: A spart bariera la graniţă

Un avocat ucrainean mobilizat în armată, dar care nu a vrut să fie trimis pe front, a spart barierele unui punct de frontieră din Transcarpatia și a fugit în Ungaria la volanul unui SUV Toyota. Incidentul s-a petrecut pe 30 octombrie 2025, la punctul de trecere "Velyka Palad - Nagyhodos", iar în timpul manevrei, bărbatul a rănit un grănicer. Autoritățile ucrainene au deschis o anchetă penală și au informat partea ungară. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Un ucrainean aflat la volanul unei mașini Toyota a forțat, joi seară, bariera de la un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Ungaria și a fugit în țara vecină, relatează Ukrainska Pravda.

În seara zilei de 30 octombrie, un SUV marca Toyota Avensis a trecut ilegal frontiera ucraineano-ungară. Cu viteză extremă, șoferul a forțat ambele bariere de la punctul de trecere Velyka Palad și a pătruns pe teritoriul Ungariei, a transmis purtătoarea de cuvânt a poliției de frontieră din Ucraina. Ea a mai precizat că un militar aflat în serviciul de pază a frontierei a fost rănit, a fost deschisă o anchetă penală, iar partea ungară a fost informată cu privire la incident. Jurnalistul Vitalii Hlahola susține că bărbatul ar fi un avocat mobilizat în armată.

Amintim că de la începutul războiului în februarie 2022, bărbații cu vârsta între 18 și 60 de ani, cu câteva excepții, au interdicția de a părăsi Ucraina, chiar dacă nu sunt eligibili pentru recrutare. Zeci de mii dintre ei au trecut ilegal în fiecare an graniţa, uneori punându-și viața în pericol. Începând cu 26 august 2025, Volodimir Zelenski a introdus o nouă regulă care le permite bărbaților să călătorească în afara țării înainte să împlinească 23 de ani.

Decizia face parte dintr-o reformă militară care a coborât vârsta de mobilizare de la 27 la 25 de ani. Guvernul spera că, oferindu-le libertate, tinerii vor reveni voluntar în armată. Măsura a dus însă la o explozie a migrației în Polonia și Germania, stârnind nemulțumiri politice. Aproape 100.000 de tineri ucraineni apți de luptă au părăsit țara în ultimele două luni. Între timp, armata ucraineană suferă pierderi majore, riscând să piardă orașe strategice precum Pokrovsk și Mirnohrad, din cauza lipsei de infanterie.

