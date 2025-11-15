Antena Meniu Search
Momente de panică pe un aerodrom din Neamţ: un avion ultrauşor a avut probleme tehnice în timpul zborului

Clipe de panică pe aerodromul din Dumbrava, judeţul Neamţ. Pilotul unui avion ultraușor a reușit să aterizeze în siguranță după ce a descoperit o defecțiune la roata din spate în timpul zborului.

de Redactia Observator

la 15.11.2025 , 16:34
Momente de panică pe un aerodrom din Neamţ: un avion ultrauşor a avut probleme tehnice în timpul zborului

Deși aeronava era în aer în momentul apariției problemei, aterizarea s-a încheiat fără incidente, iar pilotul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

''În jurul orei 14:15, prin apel la 112 a fost anunţat faptul că pe aerodromul din localitatea Dumbrava (comuna Timişeşti), pe timpul unei manevre cu un avion ultrauşor (doar cu pilot la bord,) au apărut defecţiuni la roata din spate. Avionul era în aer şi pilotul a reuşit să aterizeze fără incidente majore'', a transmis ISU Neamţ.

La locul solicitării au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Târgu-Neamţ (o ambulanţă de stingere şi o ambulanţă SMURD), SAJ şi IPJ.

Pompierii au acţionat pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

