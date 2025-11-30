Un tânăr și-a pierdut viața în Borșa, județul Maramureș, după ce a derapat într-o curbă și a intrat cu mașina în balconul unei locuințe. Accidentul a fost filmat de o cameră de supraveghere.

Accidentul s-a petrecut aseară, aproape de ora 22. Mașina de teren, la volanul căreia se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, gonea pe o stradă din Borșa.

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere arată că, la un moment dat, într-o curbă, cel mai probabil din cauza vitezei, pierde controlul asupra bolidului, iese de pe carosabil, se rostogolește de câteva ori, lovește balconul unei case și se oprește într-un stâlp de beton.

Impactul a fost extrem de violent, iar, potrivit unor surse din anchetă, acul vitezometrului s-a oprit la 128 km pe oră. Bărbatul a fost transportat în stare gravă la spital, însă, în câteva ore, în ciuda eforturilor medicilor, a murit. Victima este patronul unui restaurant din Borșa și tatăl a doi copii.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Polițiștii încearcă să afle ce s-a întâmplat acolo cu exactitate.

