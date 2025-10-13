O femeie de 35 de ani a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni, în timp ce își plimba fetița de un an în cărucior. Impactul a fost devastator: trupul femeii a fost proiectat pe sensul opus, unde a fost izbit de alte două mașini. Momentul accidentului a fost surprins de camerele de supraveghere.

Cercetările Poliției au stabilit că, în accidentul de luni după-amiază de pe Șoseaua Berceni, în care o femeie de 35 de ani a murit, au fost implicate în total trei autovehicule. Victima ieşise la plimbare cu fetiţa sa de un an în cărucior. Maşina a lovit-o chiar pe trecerea de pietoni, când traversa Şoseaua Berceni. Momentul a fost surprins pe camere.

"În urma cercetărilor desfăşurate la faţa locului până la acest moment, s-a stabilit că, pe lângă autovehiculul care a acroşat iniţial cei doi pietoni, în evenimentul rutier au fost implicate alte două autovehicule aflate în trafic, în coloana aflată în aşteptare, pe sensul opus de circulaţie. Din verificările efectuate, a rezultat că, în urma impactului iniţial, victima, o femeie în vârstă de 35 de ani, a fost proiectată pe sensul opus, unde ar fi avut impact cu alte două autovehicule", a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Tânăr vitezoman, protagonistul tragediei din Berceni

Șoferul care a surprins și accidentat inițial pietonii a fost testat preliminar cu aparatul DrugTest şi etilotest, rezultatul fiind negativ. Tânărul care a ucis-o pe femeia de 35 de ani şi a rănit bebeluşul în vârstă de un an este cunoscut drept un vitezoman. Pe conturile de socializare s-a filmat recent în timp ce gonea cu 240 de kilometri pe oră.

Toți cei trei șoferi au fost conduși la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice.

Cercetările sunt în curs de desfășurare pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun. Zona în care a avut loc tragedia este oricum, una periculoasă, potrivit martorilor.

