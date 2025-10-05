Tragedie în Neamţ. Un tânăr de 23 de ani s-a urcat beat la volan şi a provocat un accident mortal. Momentul impactului a fost surprins pe camere.

O noapte de distracţie s-a transformat într-o tragedie cumplită în localitatea Români, judeţul Neamţ.

Un tânăr de 23 de ani din Podoleni, care se întorcea de la club împreună cu două adolescente de 15 ani şi un prieten, a pierdut controlul volanului pe un sector de drum, în curbă. Consumase alcool înainte să urce la volan. Maşina s-a izbit violent de un cap de pod, a lovit un autoturism parcat şi s-a rostogolit de mai multe ori în aer înainte să se oprească pe cupolă.

Un tânăr de 21 de ani a murit

Articolul continuă după reclamă

Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum autoturismul goneşte cu viteză, loveşte capul de pod şi se rostogoleşte. Unul dintre pasageri este aruncat prin parbriz.

În urma accidentului, pasagerul de 21 de ani, din Podoleni, a murit pe loc. Şoferul şi cele două tinere aflate în maşină au fost răniţi şi transportaţi la spital.

Potrivit Poliţiei Neamţ, tânărul aflat la volan avea o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, echivalentul unei stări avansate de ebrietate.

"În noaptea de 5 octombrie, în jurul orei 01:30, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier în localitatea Români. În urma verificărilor s-a stabilit că tânărul, în timp ce conducea un autoturism pe DJ158, ar fi pierdut controlul direcţiei într-o curbă, intrând în coliziune cu un cap de pod şi cu un autoturism parcat, ulterior răsturnându-se pe cupolă", a transmis IPJ Neamţ.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰