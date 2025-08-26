O cursă ilegală s-a încheiat cu un accident grav în Sectorul 5 al Capitalei. Un tânăr s-a răsturnat cu maşina într-o staţie de tramvai, după ce s-a luat la întrecere cu un prieten. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Accidentul a avut loc imediat după miezul nopții. Șoferul gonea pe bulevardul 13 Septembrie, cu 120 km/h, iar la un moment dat, prietenul cu care se întrecea i-ar fi tăiat calea, schimbând banda de mers. Ca să evite impactul, tânărul a pierdut complet controlul volanului.

Cursă încheiată în staţia de tramvai

Cursa şoferului s-a încheiat în staţia de tramvai, după ce maşina a sărit în aer 5 metri şi s-a răsturnat pe capotă. Din fericire, şoferul purta centura de siguranţă care i-a salvat viaţa, însă se află în spital. Maşina a fost distrusă în totalitate.

"A sărit în aer 5 metri, şi s-a rostogolit până aici. Presupunerea mea, avea minim 120 km/h ca să sară atât de mult. L-au ajutat trecătorii, noi şi ceilalţi participanţi la trafic. L-am întrebat doar dacă e bine, a zis că era bine, conştient, nu se vedea că era beat sau drogat", spune un martor.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a afla cum s-a petrecut accidentul.

