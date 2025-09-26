Un adolescent beat a fost protagonistul unei cascadorii spectaculoase după ce a urcat la volanul unei maşini şi a lovit un cap de pod, într-o comună din Bistrița-Năsăud.

Momentul în care maşina condusă de băiat s-a răsturnat de câteva ori a fost surprins de o cameră de supraveghere. Pe scaunul din dreapta şoferului era chiar proprietarul maşinii, un bărbat de 31 de ani. Amândoi s-au ales cu răni în urma accidentului și au fost transportați la spital.

În maşina distrusă, poliţiştii au găsit şi o armă pe care proprietarul autoturismului o deținea ilegal. Autoritățile au deschis un dosar penal, iar cercetările continuă în acest caz.

Ce spun poliţiştii

Cercetări efectuate de polițiștii de la Serviciul Rutier și Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, în urma unui accident rutier

La data de 25 septembrie a.c., în jurul orei 02.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Prundu Bârgăului și cei ai Serviciului Rutier Bistrița-Năsăud au intervenit pentru efectuarea cercetărilor, ca urmare a producerii unui accident rutier pe un drum comunal din Livezile.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un autoturism care circula pe direcția Dumbrava spre Livezile a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care s-a răsturnat. Accidentul s-a soldat cu rănirea unui bărbat de 31 de ani și a unui tânăr de 16 ani din Livezile, ambii transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că autoturismul i-ar fost încredințat minorului spre conducere de către bărbatul de 31 de ani, deși știa ca nu deține permis de conducere. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauza și împrejurările exacte în care a avut loc accidentul.

Totodată, în cadrul cercetărilor efectuate la fața locului polițiștii au descoperit în autoturism o armă, fiind solicitați în sprijin polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, pentru verificări de specialitate. Aceștia au stabilit faptul că arma este neletală, supusă autorizării, cu destinația tir sportiv și ar fi deținută ilegal de bărbatul de 31 de ani.

În urma celor constatate, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase s-au sesizat din oficiu pentru comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, iar arma în cauză a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

