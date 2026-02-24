Momentul când un adolescent pe trotinetă, cu căști în urechi, este lovit de autobuz, la Cluj

În urma apelului la 112, la fața locului au intervenit echipaje de poliție și un echipaj medical, care a transportat victima la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Șoferul autobuzului, un bărbat de 50 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Nu este primul accident de acest fel produs în Cluj-Napoca. Observator scria, în martie 2024, de un caz similar, în care a fost implicat un elev de 11 ani.

