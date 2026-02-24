Video Momentul când un adolescent pe trotinetă, cu căști în urechi, este lovit de autobuz, la Cluj
Un adolescent care a traversat strada pe roșu, urcat pe trotinetă și cu căștile în urechi, a fost lovit de autobuz în centrul Cluj-Napocăi, astăzi, 24 februarie. Băiatul de 17 ani a ajuns la spital. Imaginile din autobuz arată momentul impactului și cum băiatul trece strada fără să se uite vreo secundă în stânga lui.
În imagini se vede cum autobuzul, venit pe banda specială de transport în comun, se apropie de băiatul care iese de pe o stradă secundară. Prioritate avea mijlocul de transport în comun, pentru că tânărul avea roșu. În plus, acesta, urcat pe trotinetă electrică, cu glugă pe cap și cu căști în urechi, nu schițează niciun gest că s-ar asigura.
În ciuda impactului puternic, acesta nu a fost rănit extrem de grav.
Find bandă unică pentru transportul în comun, traficul a fost blocat timp considerabil.
În urma apelului la 112, la fața locului au intervenit echipaje de poliție și un echipaj medical, care a transportat victima la spital pentru îngrijiri de specialitate.
Șoferul autobuzului, un bărbat de 50 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Nu este primul accident de acest fel produs în Cluj-Napoca. Observator scria, în martie 2024, de un caz similar, în care a fost implicat un elev de 11 ani.
