Dezastru într-un restaurant de lângă Timişoara după ce un bărbat a devastat recepţia localului.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum tânărul de 24 de ani cu cagulă pe faţă intră în restaurant în afara orelor de program şi distruge mai multe bunuri aflate pe bar, inclusiv un cântar şi un aparat de cafea, dar şi băuturi din frigidere.

Câteva minute mai târziu, acesta îşi dă jos cagula, dezvăluindu-şi identitatea. Proprietarii restaurantului spun că îl cunoşteau pe tânăr şi că acesta ar fi consumator de substanţe intezise.

Bărbatul a fost internat într-o clinică de psihiatrie din Timişoara, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru distrugere și violarea sediului profesional.

Articolul continuă după reclamă

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să donaţi sânge? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰