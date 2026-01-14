Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Momentul când un tânăr mascat intră într-un bar din Timișoara și distruge totul. Ulterior a uitat de camere

Dezastru într-un restaurant de lângă Timişoara după ce un bărbat a devastat recepţia localului.

de Iulia Pop

la 14.01.2026 , 08:15

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum tânărul de 24 de ani cu cagulă pe faţă intră în restaurant în afara orelor de program şi distruge mai multe bunuri aflate pe bar, inclusiv un cântar şi un aparat de cafea, dar şi băuturi din frigidere.

Câteva minute mai târziu, acesta îşi dă jos cagula, dezvăluindu-şi identitatea. Proprietarii restaurantului spun că îl cunoşteau pe tânăr şi că acesta ar fi consumator de substanţe intezise.

Bărbatul a fost internat într-o clinică de psihiatrie din Timişoara, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru distrugere și violarea sediului profesional.

Articolul continuă după reclamă
Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

timisoara bar distrugere
Înapoi la Homepage
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
„Așteptăm să murim ca la Rahova?” Bucureșteni disperați că trebuie să stea în frig în case, pe timp geros. Cum supraviețuiesc fără căldură două femei din sectorul 4
„Așteptăm să murim ca la Rahova?” Bucureșteni disperați că trebuie să stea în frig în case, pe timp geros. Cum supraviețuiesc fără căldură două femei din sectorul 4
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
Panică într-un avion! Pasagerii au auzit zgomote și țipete din compartimentul de cală: ”Nu am mai pățit așa ceva în viața mea”
Panică într-un avion! Pasagerii au auzit zgomote și țipete din compartimentul de cală: ”Nu am mai pățit așa ceva în viața mea”
Comentarii


Întrebarea zilei
Obişnuiţi să donaţi sânge?
Observator » Evenimente » Momentul când un tânăr mascat intră într-un bar din Timișoara și distruge totul. Ulterior a uitat de camere