Video Momentul care i-a făcut pe cei doi adolescenţi să se sinucidă îmbrăţişaţi, pe autostradă

Tinerii care s-au aruncat îmbrăţişaţi în faţa unui TIR pe autostrada Bucureşti - Piteşti erau doi îndrăgostiţi pe care familiile au vrut să îi despartă. Fata abia împlinise 14 ani, iar iubitul ei era cu patru ani mai mare. Fugeau amândoi de-acasă pentru a se putea vedea, iar când părinţii iubitei i-au interzis băiatului să o mai caute, cei doi au luat decizia fatală.

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 19:18

Poliţiştii cred că cei doi îndrăgostiţi au mers pe banda de urgenţă a autostrăzii 14 kilometri până şi-au făcut curaj să moară împreună. S-au cunoscut pe Instagram, la începutul anului, dar relaţia lor se lovea de un zid.

"Băiatul meu o iubea foarte mult, fata îl iubea foarte mult pe el", a povestit mama tânărului de 18 ani.

"Se ducea o zi la muncă, trei nu", a declarat sora adolescentei care s-a sinucis împreună cu iubitul ei, aruncându-se în faţa unui TIR pe A1.

"Au avut un conflict chiar şi în faţa primăriei, unde a fost prezentă şi poliţia", a precizat Daniel Badea, primar Crevedia Mare.

Ultimatumul care a dus la tragedie

Cei doi tineri trăiau oricum o idilă complicată. Fata de 14 ani locuia în judeţul Giurgiu, iar iubitul ei, în Buzău, la peste 200 de kilometri distanţă. Adolescenta a fugit de acasă ca să îl vadă pe băiat, părinţii ei au chemat poliţia. Până la urmă, familia copilei a acceptat relaţia, dar pentru scurt timp.

"Zicea că nu e de acord, că nu îl suferă, când se ducea la fată. Şi i-am zis: mamă, dacă nu poţi acolo, poţi să vii acasă, dar nu poţi cu ea pentru că nu-mi dă voie să fie la adresa mea", a mai spus mama băiatului.

Lunile de certuri s-au încheiat cu un ultimatum, spun apropiaţii celor două familii. Părinţii fetei i-au dat băiatului bani să ia trenul spre casă şi i-au arătat uşa. Iubita l-a urmat, însă şi au ajuns amândoi pe autostradă. Mama adolescentului i-a spus mereu că gesturile extreme nu rezolvă nimic şi că ar fi bine să discute problema cu familia sau să se retragă.

"Nu ştiu ce a avut în minte să facă aşa ceva", a concluzionat mama băiatului.

Fata de 14 ani era monitorizată de Protecţia Copilului din luna mai, când s-a aflat că are o relaţie cu un adult. În tot acest timp a primit şi consiliere psihologică la şcoală.

accident a1 tineri sinucidere
Observator » Evenimente » Momentul care i-a făcut pe cei doi adolescenţi să se sinucidă îmbrăţişaţi, pe autostradă