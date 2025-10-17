O explozie violentă s-a produs vineri dimineaţă, 17 octombrie, în cartierul Rahova din Bucureşti. Două etaje ale unui bloc au fost devastate complet, trei persoane au murit, iar alte 17 sunt rănite şi au fost transportate la spitalele de urgenţă din Capitală.

Momentul exploziei a fost surprins pe camerele de supraveghere ale unui magazin din zonă. Pe cameră se poate observa că deflagraţia s-a produs la ora 09:07. Clienţii magazinului au fugit speriaţi. Potrivit primelor informaţii, explozia s-ar fi produs din pricina unor acumulări de gaze.

Blocul este în risc de colaps

Raed Arafat a anunţat că blocul de opt etaje este "cu risc de colaps", motiv pentru care roagă locatarii să nu intre în clădire pentru că este foarte periculos. "Aceasta este decizia experţilor, că există riscul de a se intra în bloc. Situaţia este în dinamică", a spus Arafat. Şeful DSU a precizat că, cel mai probabil, deflagraţia s-a produs din cauza unei acumulăti de gaze.

Articolul continuă după reclamă

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a declarat că explozia "serioasă" produsă vineri dimineaţă pe Calea Rahovei, din sectorul 5 al Capitalei a afectat o parte din blocul în formă de "U", una dintre faţade fiind avariată "semnificativ". Arafat a spus că blocul este "cu risc de colaps", motiv pentru care a fost evacuată complet zona din jur şi a fost limitat accesul. "Zona va rămâne închisă, nu se poate intra în bloc şi adresez tuturor rugămintea să nu încerce să intre ca să-şi recupereze documente sau alte bunuri, pentru că există risc de colaps şi este foarte periculos. Nu riscaţi să intrati în bloc, pentru că dacă se întamplă ceva, se întamplă în secunde. Aceasta este decizia experţilor, de aceea, rugăm oamenii să nu intre în bloc", a avertizat Arafat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰