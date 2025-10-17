Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii Urgenţă (DSU), a declarat că blocul din Sectorul 5 unde a avut o explozie puternică este "cu risc de colaps". Acesta a făcut un apel către cetăţeni să nu încerce să intre în clădire sau în zona afectată de deflagraţie.

"Au fost mobilizate forţe la nivelul Bucureştiului (...), Planul roşu a fost activat, forţele venind şi de la pompieri, SMURD şi Ambulanţă şi a fost mobilizată de către IGSU unitatea specială de căutare-salvare care răspunde de situaţiile de cutremur şi acum este în desfăşurare o operaţiune de căutare, să nu fie cineva sub dărâmăturile de la etaje. Este o operaţiune foarte riscantă. Cei de la ISC (Inspectoratul de Stat în Construcţii) care au venit aici deja au dat primul verdict, că blocul este cu risc de colaps, motiv pentru care este evacuat total de pompieri. Zona din jur a fost evacuată sau a fost limitat accesul pe strada respectivă, iar zona va rămâne închisă până se ia decizia finală", a afirmat Raed Arafat, sosit la locul exploziei.

El a precizat că nu se poate intra în bloc pentru a se recupera materiale, acte sau documente, fiind considerat foarte periculos şi că doar operaţiunea de căutare continuă în imobilul respectiv.

"A fost o explozie serioasă, care a afectat o parte din bloc, blocul fiind în U, legat, iar una dintre faţade a fost afectată semnificativ, cu răniţi, cu persoane care au trebuie să fie duse la spital. Situaţia va dura aici şi rugămintea noastră către populaţie este să nu rişte să intre în bloc, să intre în zona care este cu risc", a spus şeful DSU.

