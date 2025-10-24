Antena Meniu Search
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă

Moartea a venit în doar o secundă pentru două persoane aflate într-un autoturism. Momentul accidentului petrecut între localităţile Cristeşti şi Drăguşeni, când un camion pierde controlul maşinii şi intră în plin într-o maşină care circula regulamentar a fost surprins de o cameră de supraveghere amplasată pe un stâlp de pe marginea drumului european E 85, cunoscut ca şi Drumul Morţii.

24.10.2025

În imagini se vede cum şoferul camionului pierde controlul şi blochează întreg sectorul drumului, astfel că victimele aflate în maşină nu au putut evita impactului. Cele două persoane care şi-au pierdut viaţa erau din judeţul Suceava.

Nu au avut nicio şansă

Din primele informații, în evenimentul rutier au fost implicate trei persoane, iar două dintre acestea (din autoturism) au rămas încarcerate, cu leziuni incompatibile cu viața.

Ajunse la fața locului, echipajele pompierilor militari, în cooperare, au extras cele două victime încarcerate. Din nefericire, cadrele medicale nu au putut decât să se constate decesul.

Șoferul autotrenului, conștient și cooperant, a fost monitorizat medical, dar ulterior a refuzat transportul la spital.

