Fetiţa de 4 ani, care a ajuns în comă la spital bătută de iubitul mamei, a murit după o lună de chin

Fetiţa de 4 ani din Teleorman, care a ajuns în comă la spital, la inceputul lunii februarie, a murit. Micuţa a fost dusă de mama sa la spitalul din Târgu Jiu, unde se aflau în vacanţă, pentru că ar fi căzut din pat şi s-ar fi lovit la cap. Copila era însă plină de vănătăi pe corp, aşa că medicii au alertat poliţia, iar mama şi iubitul acesteia au fost arestaţi preventiv. Fetiţa a fost transferată apoi la spitalul "Grigore Alexandrescu" din București în stare critică, unde din păcate a şi decedat, după mai bine de o lună de la internare. Poliţia a deschis un dosar penal pentru tentativă de omor, iar ancheta este în desfășurare.

Tânăra de 20 de ani este de loc din Teleorman şi le-a spus poliţiştilor că venise în urmă cu câteva zile cu fetiţa ei la Târgu Jiu să admire operele lui Brâncuşi. Sâmbătă seara, însă, a dat buzna în camera de gardă a spitalului din oraş. În braţele ei, copila era mai mult moartă decât vie. Medicii s-au îngrozit: fetiţa avea, pe lângă o lovitură gravă la cap, numeroase vânătăi pe corp, semnele unei bătăi crunte.

"După stabilizarea pacientei, aceasta a fost supusă unor controale imagistice de înaltă performanță. În baza rezultatelor, medicii au decis transferul copilului la Marie Curie", au declarat medicii la vremea respectivă.

S-a pierdut în explicaţii

Doctorii au anunţat imediat poliţia. Explicaţiile mamei sunt halucinante. Femeia le-a spus anchetatorilor că fiica ei ar fi căzut din pat. O altă mamă internată în acelaşi spital a povestit pe Facebook ce a văzut în camera de gardă.

"Au pus-o imediat pe oxigen, au întrebat-o de acele vânătai. A spus: a lovit-o nepoţelul când se jucau. De altele, nu stiu. Nu este cuminte, nu stă locului deloc."

Explicaţiile, spune martora, nu au convins pe nimeni.

"A mai spus că i-a dat nişte palme peste faţă, fiind inconştientă fetiţa, peste spate şi că a muşcat-o de deget. Că a venit cu taxiul până la spital şi a scos-o cu capul pe geam, că poate îşi revine. Fetiţa era, efectiv, moartă în braţele ei", a completat pacienta.

La o săptămână, mama a fost reţinută.Şi concubinul femeii a fost reţinut, fiind suspectat că el este cel care a comis actele de violenţă asupra fetiţei. Femeia e acuzată de complicitate, după ce a ascuns faptele.

Laura Ilioiu

