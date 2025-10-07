Salvare miraculoasă, în județul Argeș. Un bătrân și o fetiță au fost salvați de pompieri după ce mașina în care se aflau a căzut într-un canal de fugă, în comuna Băiculești.

Potrivit primelor informații, bărbatul se afla la volanul autoturismului și ar fi încercat să efectueze o manevră de întoarcere în apropierea canalului. Din neatenție, ar fi dat prea mult cu spatele, iar mașina a alunecat în apă.

Autoturismul s-a scufundat parțial, iar cei doi au reușit să se salveze la timp, urcându-se pe plafonul vehiculului, în mijlocul canalului, în timp ce ploua torențial. Imaginile surprinse la fața locului arată momentul în care echipele de salvare intervin pentru a-i aduce pe cei doi în siguranță la mal.

La fața locului au acționat pompierii din cadrul Detașamentului Curtea de Argeș, cu patru echipaje, o autospecială de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.



Salvatorii au reușit să-i extragă în siguranță pe bătrân și pe fetiță și i-au predat echipajului medical. Amândoi au fost transportați la spital, suferind de hipotermie ușoară, dar se află în afara oricărui pericol.

Pompierii au asigurat zona și au scos autoturismul din canal, iar polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

Larisa Andreescu Like Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 8 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro. ➜

