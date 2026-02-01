Antena Meniu Search
Video Momentul în care doi polițiști salvează un bărbat prăbuşit pe podea dintr-o locuință cuprinsă de fum, în Dolj

Imagini dramatice vin din Dolj, acolo unde un bărbat a fost salvat în ultimele clipe din casa inundată de fum.

de Redactia Observator

la 01.02.2026 , 15:55

Doi poliţişti au fost cei care l-au scos pe om din casă, în ultimele minute. Bărbatul, găsit prăbuşit pe podea, risca să se intoxice cu monoxid de carbon.

Agenţii nu au stat nicio clipă pe gânduri când au văzut incendiul, izbucnit la o anexă a locuinţei, şi au pornit să vadă dacă există persoane prinse în interior. Din fericire, victima este acum în afara oricărui pericol.

