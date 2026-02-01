Imagini dramatice vin din Dolj, acolo unde un bărbat a fost salvat în ultimele clipe din casa inundată de fum.

Doi poliţişti au fost cei care l-au scos pe om din casă, în ultimele minute. Bărbatul, găsit prăbuşit pe podea, risca să se intoxice cu monoxid de carbon.

Agenţii nu au stat nicio clipă pe gânduri când au văzut incendiul, izbucnit la o anexă a locuinţei, şi au pornit să vadă dacă există persoane prinse în interior. Din fericire, victima este acum în afara oricărui pericol.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰