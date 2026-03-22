Video Momentul în care două eleve de 14 și 15 ani se iau la bătaie într-o școală din Prahova. Care a fost motivul

Un incident violent a avut loc într-o şcoală din comuna Colceag, județul Prahova. Două eleve de 14 şi 15 ani s-au luat la bătaie. Polițiștii au deschis o anchetă pentru lovire şi alte violențe.

de Nicu Tatu

la 22.03.2026 , 15:57

Totul s-a petrecut vineri, în timpul unei pauze, când un conflict verbal spontan între cele două fete a degenerat, iar eleva de 14 ani s-a năpustit asupra colegei de 15 ani. Fetele au fost despărţite de profesori.

Poliția a fost sesizată de către o femeie care a anunțat că nepoata sa a fost agresată în școală.

"Conform celor constatate, incidentul ar fi avut loc în timpul unei pauze, când victima ar fi avut un conflict verbal spontan cu aceasta, care ar fi degenerat în acte de violență, constând în faptul că minora de 14 ani ar fi exercitat acte de violență fizică asupra minorei de 15 ani. La fața locului a fost solicitat și un echipaj medical, care a acordat îngrijiri medicale persoanei vătămate, fără a fi necesar transportul acesteia la o unitate spitalicească", a transmite IPJ Prahova.

Oamenii legii au întocmit formularul de evaluare a riscului, stabilind că nu există un pericol iminent. De asemenea, cazul a fost transmis către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, pentru luarea măsurilor specifice.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Potrivit unor surse, părinţii victimei ar fi la puşcărie, ea fiind crescută de o mătuşă. Înainte să ajungă în spatele gratiilor, tatăl fetei de 14 ani ar fi avut o relație extraconjugala cu mama agresoarei.

Nicu Tatu
bataie scoala prahova
