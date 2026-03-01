Ziua şi accidentul. După isprava octogenarului din Brăila, care nici nu auzea ce îi spun poliţiştii după ce s-a înfipt cu maşina în două autoturisme parcate, aseară, la Suceava, un bărbat de 84 de ani nu a văzut două tinere care traversau, regulamentar, pe trecerea de pietoni. Le-a lovit în plin, iar când a călcat frâna era deja prea târziu.

Imaginile surprinse de la bordul unei maşini parcate le arată pe cele două tinere păşind pe trecerea de pietoni, după ce un autoturism opreşte să le acorde prioritate. Nu îşi imaginează vreo clipă că maşina care se apropie din dreapta lor nu va încetini în apropierea trecerii de pietoni.

Bulevardul pe care a avut loc accidentul este unul dintre cele mai circulate din oraş. Deşi această trecere pentru pietoni pe care traversau cele două tinere nu este semaforizată, există indicatoare şi marcaje vizibile care îi atenţionează pe şoferi că trebuie să dea prioritate pietonilor.

Martor la întreaga scenă, un taximetrist aleargă să vadă care e starea victimelor. Lovitura a fost atât de puternică încât fetele au rămas pe asfalt până au ajuns salvatorii.

"S-a decis internarea lor. Una în secţia Terapie Intensivă, fiind mai grav, cu traumatism cranio-cerebral. Cealaltă, în secţia ortopedia, fiind vorba de leziuni ale membrelor", a spus Tiberius Brădățan, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Suceava.

Şoferul octogenar a fost testat de poliţişti pentru alcool - rezultatul a fost negativ. Nimeni nu ştie însă cât de serios a fost ultimul control oftalmologic făcut de bărbat când şi-a înnoit ultima oară permisul.

"Poliţiştii au tocmit în cauză un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a se stabili cu exactitate toate circumstanţele producerii evenimentului rutier", a declarat Ionuț Epureanu, purtător de cuvânt al IPJ Suceava.

Zilele trecute, la Brăila, un şofer de 85 de ani a pierdut controlul maşinii şi a lovit două autoturisme parcate. După accident, poliţiştii au constatat că bărbatul nu auzea deloc şi comunica mai mult cu ajutorul soţiei sale.

