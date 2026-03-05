O femeie din Capitală a trecut prin momente de groază în drumul spre casă, după ce a fost atacată de un bărbat care a trântit-o la pământ şi i-a smuls geanta. Agresorul a fost prins ulterior de un poliţist aflat în timpul liber, iar victima şi-a recuperat toate bunurile.

Agresorul a fugit imediat după ce şi-a trântit victima la pământ şi i-a smuls geanta cu bunuri în valoare de 7.000 de lei.

"În drum spere casă, înainte cu vre-o câţiva metri de scara blocului meu, am fost atacată de un individ. Era în jur de ora 09.00 seara. Mi s-a smuls geanta din mână. Mai aveam şi alte sacoşe cu nişte cumpărături făcute de la un magazin alimentar. Respectivul a insistat asupra genţii. A smuls-o şi a reuşit să fugă foarte repede. Când m-am ridicat, pentru că între timp am şi căzut şi m-am lovit la cap şi la şold, dispăruse individul din zonă. Am rămas fără chei şi fără carduri. Am sunat la 112 cu ajutorul vecinilor. După câteva zile m-au anunţat să vin pentru recuperarea bunurilor. Vreau să le mulţumesc poliţiştilor", a povestit victima.

Agresorul a fost identificat și depistat ulterior de un polițist aflat în timpul liber.

"Eram în timpul liber, când am observat persoana în cauză şi mi-am dat seama imediat cine este. Era căutat într-un dosar privind infracţiunea de tâlhărie. Smulsese geanta unei persoane şi o agresase. L-am imobilizat şi am solicitat spijin din partea colegilor", a declarat agentul principal de poliție Curcă Marian.

Cu ajutorul colegilor, polițistul a reușit să-l prindă pe agresor și să-l conducă la secție. Bunurile sustrase au fost recuperate în totalitate și returnate victimei.

"În baza probatoriului administrat, față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală", a transmis Poliția Capitalei.

Bărbatul era un client mai vechi al poliţiştilor. El a mai fost condamnat în trecut tot pentru tâlhărie.

