Urmărire periculoasă pe străzile din Constanţa. Un şofer a gonit cu poliţia pe urme. Circula cu 128 de kilometri pe oră până când cursa lui s-a oprit în gardul unei gospodării, iar el tot a reuşit să fugă, pe jos.

Şoferul nu a fost identificat. De altfel, martorii susțin că în mașina ar fi fost doi indivizi care au reușit să se ascundă de poliție. Tot ce putem spune în acest moment este că acest conducător auto are doar un cumul de contravenții.

Respectiv, nu a oprit la semnoanele polițiștilor și a depășit viteza legală. Pentru că vorbim de o tamponare, deci nu sunt victime, are la dispoziție 24 de ore să se prezinte la poliție.

Această mașină ar fi fost recent cumpărată, potrivit surselor Observator. Toate actele vânzare-cumpărare nu au fost încă finalizate și nici nu are asigurare și ITP. La fața locului sunt mai multe stricăciuni.

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Mașina familiei a fost avariată, de asemenea gardul locuinței și locul de joacă din interiorul curții. Totul s-a întâmplat spre miezul nopții când cei șase membri ai familiei din casă s-au speriat când au auzit zgomotul puternic, au ieșit să vadă ce s-a întâmplat, însă cei două indivizi din mașină au reușit să plece.

Foarte aproape de locul accidentului este și o stație de gaz, așa că pericolul unei explozii era foarte mare în cazul în care autoturismul ar fi lovit. Aceste conducte alimentează întreg cartierul.