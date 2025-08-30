Ore de foc la Amara, în judeţul Ialomiţa. O explozie de proporţii, urmată de un incendiu violent, a avut loc în mijlocul unui cartier, la câţiva metri de case. Muncitorii de pe un şantier au atins o pungă de gaze din subteran, de care nu îi avertizase nimeni. 270 de localnici au fost evacuaţi, iar intervenţia pompierilor a durat aproape 12 ore.

Erupţia de gaze toxice şi bolovani anunţa dezastrul iminent. Metanul, care ţâşnea din pământ până la 20-30 de metri înălţime, a format un crater cu diametrul de 50 de metri, înconjurat de case. Pompierii au izolat zona la timp. A urmat un incendiu puternic.

Flăcări vizibile de la kilometri depărtare

Din crater au ieşit ore în şir flăcări care se vedeau de la câţiva kilometri distanţă. Concentraţia de metan din aer a crescut îngrijorător, moment în care evacuările au luat amploare.

"Ori să mă duc la hotel în Amara, spus de către primar, ori să mă duc la rude", a povestit un tânăr localnic.

"De la patru aseară...şi, uite, sunt 12 ore şi nici nu s-a terminat", a adăugat un alt localnic cu privire la incendiul de proporţii din judeţul Ialomiţa.

Evacuări masive pe o rază de 300 de metri

Pompierii nu au reușit să stingă incendiul. Flăcările au continuat să ardă până la ora trei dimineața, când gazul din subteran s-a terminat. Incendiul a fost provocat de muncitorii care lucrau la alimentarea cu apă a oraşului, o lucrare comandată de primărie.

"Nu se ştia că există o pungă de gaz. Trebuie să fie foarte atenţi, dacă vor fi alte foraje, pentru că, normal, pot să existe la adâncime alte pungi", a declarat Raed Arafat, şeful DSU.

Localnicii cer răspunsuri

"Noi aşteptam de foarte multă vreme acest proiect şi când în sfârşit au început lucrările, uitaţi ce s-a întâmplat!. Cineva trebuie să răspundă! Nu aveai cum să nu ştii că la 300 de metri se află această pungă de gaze dacă ai făcut un studiu de fezabilitate", atenţionează un localnic din Amara.

Şeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunţat că acum zona este în siguranţă şi că localnicii se pot întoarce acasă.

