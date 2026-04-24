Imagini incredibile vin din Florida, Statele Unite. Proprietarul unei maşini sport a scăpat fără vreo rană dintr-un accident cu un vehicul de mari dimensiuni. O femeie aflată la volanul unei camionete s-a urcat, la propriu, peste un Lamborghini Huracan, al cărui şofer încerca să găsească un loc de parcare.

Vehiculul sport care are o înălţime de doar un metru şi 20 de centimetri. Şoferiţa a explicat că, de la înălţimea SUV-ului în care se afla nu a reuşit să observe cealaltă maşină.

Potrivit Topgir, o femeie aflată la volanul unei camionete Chevrolet Silverado, modificată cu suspensie înălțată, nu ar fi observat vehiculul sport din cauza poziției ridicate la volan și a unghiurilor moarte. În loc să evite coliziunea, camioneta a trecut peste partea frontală a Lamborghini-ului, continuând deplasarea.

"Nu am observat mașina", ar fi explicat șoferița, potrivit relatărilor din presa locală.

În imaginile surprinse la fața locului se vede cum Lamborghini-ul se deplasa încet prin parcare, cel mai probabil în căutarea unui loc, în timp ce camioneta intră cu o viteză nepotrivită pentru spațiul respectiv. Impactul nu s-a oprit la o simplă atingere, ci a dus la urcarea efectivă a camionetei peste mașina sport.

Deși scena pare desprinsă dintr-un film, autorul materialului video susține că nu este vorba de inteligență artificială, iar imaginile sunt reale.

Din fericire, în urma incidentului nu au fost raportate victime, iar proprietarul Lamborghini-ului a postat ulterior imagini cu mașina avariată pe rețelele sociale, tratând situația cu calm.

Silvestru Dragoş Ioan

