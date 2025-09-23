Intervenţie a Poliţiei la o locuinţă care a luat foc în sectorul 3 al Capitalei. O femeie a fost salvată după ce a rămas blocată în imobil.

Comunicatul Poliţiei

"În fapt, la data menționată, Secția 13 Poliție a fost sesizată, în jurul orei 14.45, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 3, a izbucnit un incendiu.

Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă, din interiorul unui apartament fiind mari degajări de fum.

Prioritar pentru polițiști fiind salvarea eventualelor victime, aceștia au acționat prompt și s-au deplasat de îndată la apartamentul respectiv, context în care, au forțat ușa, întrucât aceasta era asigurată cu cheia.

Imediat, au evacuat din imobil și scos în siguranță o femeie, care se afla în stare de șoc, într-o cameră a locuinței.

De asemenea, polițiștii au observat, pe pervazul unei ferestre, o pisică, astfel că au scos-o din imobil, în siguranță.

La adresa indicată, s-au deplasat echipaje din cadrul SMURD, precum și autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, care au lichidat incediul.

Totodată, persoana vătămată, o femeie, în vârstă de 33 de ani, a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Incendiul nu s-a extins la imobilele din proximitate și nu au fost victime omenești.

Cercetările sunt continuate de către Secția 13 Poliție, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3."

