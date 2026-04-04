Video O femeie pe trotinetă electrică, lovită mortal de o maşină, în Ilfov
Accident grav în judeţul Ilfov. O femeie în vârstă de 50 de ani a murit, după ce a fost lovită în plin de un autoturism.
Victima se deplasa cu o trotinetă electrică şi a schimbat direcția de mers fără să se asigure. Impactul i-a fost fatal, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale sosite la fața locului.
Şoferului i s-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
