Accident grav în judeţul Ilfov. O femeie în vârstă de 50 de ani a murit, după ce a fost lovită în plin de un autoturism.

Victima se deplasa cu o trotinetă electrică şi a schimbat direcția de mers fără să se asigure. Impactul i-a fost fatal, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale sosite la fața locului.

Şoferului i s-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corect ca maşinile electrice să aibă parcare gratuită? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰