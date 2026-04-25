Video Accident mortal în centrul Capitalei: o femeie de 35 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de pe trotinetă
Accident grav pe bulevardul Unirii din București. O femeie de 35 de ani de naţionalitate străină şi-a pierdut viaţa după ce a căzut de pe o trotinetă electrică pe care se afla împreună cu o altă persoană.
Conducătorul vehiculului ar fi pierdut controlul direcției de mers, moment în care au căzut pe trotuar.
Incidentul readuce în atenţie siguranţa pietonilor, şoferilor, dar şi a celor care se deplasează cu ajutorul trotinetelor electrice. Numai anul trecut, în România au avut loc 2.700 de accidente cu trotinete electrice şi doi oameni și-au pierdut viața.
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰