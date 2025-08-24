Momentul în care un jandarm aflat în timpul liber intervine pentru salvarea victimelor unui accident pe E85

Un jandarm aflat în timpul liber a impresionat după ce a dat dovadă de spirit civic şi profesionalism intervenind pentru a salva victimele unui accident rutier petrecut pe E85.

ACCIDENT PE "DRUMUL MORŢII", E85. Un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmerie Vrancea, sergent Grăniceru Ionuţ Mădălin, a impresionat comunitatea locală, dar şi pe colegii săi, după ce a intervenit de urgenţă la un accident rutier petrecut chiar sub privirile sale.

Bărbatul a văzut momentul în care un autovehicul aflat în faţa sa s-a răsturnat pe câmp şi fără să stea pe gânduri a intervenit pentru a verifica starea persoanelor implicate în incident.

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea, în vehicul se aflau două persoane, soţ şi soţie.

Jandarmul a apelat la serviciul 112 şi a solicitat sprijinul echipajelor specializate, apoi a asigurat zona până la sosirea acestora şi a ajutat victimele să iasă în siguranţă din maşina avariată.

Colegii jandarmului: "Felicitări şi mulţumiri"

"Un jandarm vrâncean a intervenit la un eveniment rutier petrecut pe E85

Sergent major Grăniceru Ionuț Mădălin, jandarm în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea, aflat în timpul liber, a dat dovadă de spirit civic și profesionalism, intervenind prompt la locul unui eveniment rutier petrecut chiar în fața sa.

Astăzi, în timp ce se deplasa pe drumul național E85, acesta a observat un autoturism care s-a răsturnat în afara părții carosabile. Fără să ezite, jandarmul a oprit mașina personală și s-a îndreptat către locul evenimentului pentru a verifica starea persoanelor implicate.

În interior se aflau două persoane, soț și soție. Jandarmul a apelat imediat numărul unic de urgență 112, solicitând sprijinul echipajelor specializate.

Până la sosirea echipajelor de poliție, SMURD și SAJ, bărbatul a reușit să se autoevacueze, iar jandarmul împreună cu ceilalți conducători auto aflați la fața locului, au ajutat femeia să iasă în siguranță din autovehicul.

Prin intervenția sa, colegul nostru a demonstrat încă o dată că misiunea de a fi în slujba cetățenilor nu se oprește odată cu terminarea programului de serviciu, ci reprezintă o datorie permanentă.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea îl felicită pentru gestul său și mulțumește tuturor celor care au ales să se implice în sprijinirea semenilor", se arată în comunicatul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea.

