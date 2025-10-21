Ştim cu toţii, ultima dorinţă a unui om trebuie îndeplinită. Aşa e creştineşte, aşa e omeneşte. Dar ultima dorinţă a unei educatoare din Iaşi e cam discutabilă. Şi exact asta a provocat: discuţii aprinse. Femeia şi-a dorit ca pe piatra ei funerară să apară fotografii cu zeci de copii pe care i-a avut în grijă de-a lungul carierei sale. Multor localnici li se pare stranie imaginea de pe cruce, dar sunt şi oameni care apreciază ideea. Până şi preoţii spun că gestul e la limită.

Viorica Huja a fost educatoare în comuna ieșeană Bivolari mai bine de 30 de ani. Femeia a murit în urmă cu cinci ani. Chiar ea îşi pregătise locul de veci - a plătit o firmă specalizată pentru o lucrare... neobişnuită.

Cei mai mulți au pe cruce sau pe monumentul funerar numele, data nașterii și data la care au decedat. Totuși, doamna educatoare a avut o preferință specială pentru locul său de veci. A decis ca pe monumentul său funerar să existe și două fotografii cu prima serie de preșcolari pe care a avut-o și cu ultima.

O ultimă dorinţă

Imaginile de pe crucea funerară au împărţit localnicii în două tabere. Unii le consideră stranii, alţii le apreciază pe motiv că arată relaţia apropiată dintre educatoare şi generaţiile de copii pe care i-a îndrumat.

"Mi se pare straniu pentru că nu poți să pui poze cu copiii. Da, poate o poezie că ai lucrat cu copiii, dar asta nu înseamnă să..." "Și copiii mei au fost dar uite că n-au fost în promoția aceea ca să-i pună. Nu mi se pare așa ceva straniu", spun oamenii.

"A așeza pe o cruce de mormânt fotografiile unor persoane, unor copii cred că intră într-o altă zonă sau poate este la limită gândindu-ne că trebuie să ținem cont de credința și de sensibilitatea celor pe care îi reprezentăm pe acel monument. Deci nu știu dacă nu cumva intrăm într-o zonă de GDPR, de drepturile de autor", a declarat Lucian Apopei, preot.

Potrivit legii, afișarea fotografiilor cu minori în spații publice necesită aprobarea părinților.

