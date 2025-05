Vremea de anul trecut le-a stricat socotelile viticultorilor. A curs vin puţin, dar bun. Ca să nu iasă pe minus şi acum, au regândit producţia. "Ne-am preocupat de vii astfel încât să putem interveni înaintea nevoii. Pe fiecare parcelă mare există staţii meteorologice. Nu s-au petrecut niciodată în ultimii 40 de ani aceste condiţii climatice ca şi anul trecut. Din perspectiva producţiei am avut 20% mai puţin pentru vinul alb şi un raport mai bun al pieliţei pentru vinurile roşii. Trendul mondial se duce spre băuturi alcoolice cu mai puţin alcool, ne vom gândi să venim cu un produs", a declarat Cosmin Tudoran, ambassador cramă Banat.

România se menţine în top 10 ca suprafaţă cultivată de viţă de vie la nivel mondial

"Am făcut o jumătate din producţie, o treime chiar uneori, dar ce a ieşit, a ieşit foarte fain. Şi pe mine m-a surprins calitatea. Pentru că anul a fost chiar super dur. Anul acesta am adus pentru prima dată un Chardonnay", a declarat Oliver Bauer, producător de vinuri Drăgăşani. Specialiştii ne recomandă să mirosim întotdeauna vinul înainte de a-l degusta pentru a-l cunoaşte. De exemplu, un vin care vine dintr-un an secetos va avea un miros mai dulceag.

Cine a înţeles că tinerii nu mai gustă vinul când ies în oraş, s-a adaptat pe gusturile efervescente din baruri. Aşa au apărut vinuri de cocktail. "Să atragem tineretul prin ceea ce consumă el în momentul de faţă. Ne gândim la o variantă de vin pelin care să meargă în băuturile long dry, cocktailuri cu vin sau cu spumant", a declarat Nicolae Călin, director de vânzări cramă Drăgăşani. Aşa s-a născut şi un trend: bule în loc de vinuri liniştite, la orice oră din zi. Producătorii confrimă creşterea pentru spumantele cu etichetă autohtonă.

"Anul trecut a fost puţin mai greu, am avut o recoltă ceva mai slabă. Avem şi avantajul că facem fermentaţie în sticlă şi întotdeauna suntem acoperiţi vis a vis de volumele necesare. Nu ne diferenţiem de prosecco cu nimic, ei au un brand creat, asta ar putea fi singura diferenţă între produsele cu bule româneşti şi prosecco", a declarat Răzvan Barbu, producător vinuri Transilvania. În ciuda provocărilor din ultimii ani, România se menţine în top 10 ca suprafaţă cultivată de viţă de vie la nivel mondial.

