Cazul celor doi medici de la Floreasca săltaţi de "mascaţi" înainte de operaţie. De unde a pornit ancheta
Miercuri, 12 noiembrie, doi medici de la Floreasca au fost luaţi de poliţişti direct din spital şi duşi la audieri.
Cei doi medici au fost audiaţi, au calitatea de suspecţi, dar au fost eliberaţi ulterior fără a fi pronunţată vreo măsură privativă pe numele lor. Potrivit surselor Observator, acuzaţia care li s-ar aduce ar fi luare de mită.
De unde a pornit ancheta de la Floreasca
Medicii au fost luaţi de "mascaţi", care erau de fapt ofiţeri de la Investigaţii Criminale. Conform aceloraşi surse, ancheta pe numele celor doi medici a pornit după ce doi denunţători au depuns plângere.
Cei doi medici se pregăteau să efectueze o operaţie împreună în momentul în care poliţiştii de la Investigaţii Criminale au venit la Spitalul de Urgenţă Floreasca.
