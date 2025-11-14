Cazul celor doi medici de la Floreasca săltaţi de "mascaţi" înainte de operaţie. De unde a pornit ancheta

Miercuri, 12 noiembrie, doi medici de la Floreasca au fost luaţi de poliţişti direct din spital şi duşi la audieri.

- Motivul pentru care cei doi medici de la Floreasca au fost luaţi de "mascaţi". De unde a pornit ancheta

Cei doi medici au fost audiaţi, au calitatea de suspecţi, dar au fost eliberaţi ulterior fără a fi pronunţată vreo măsură privativă pe numele lor. Potrivit surselor Observator, acuzaţia care li s-ar aduce ar fi luare de mită.

De unde a pornit ancheta de la Floreasca

Medicii au fost luaţi de "mascaţi", care erau de fapt ofiţeri de la Investigaţii Criminale. Conform aceloraşi surse, ancheta pe numele celor doi medici a pornit după ce doi denunţători au depuns plângere.

Cei doi medici se pregăteau să efectueze o operaţie împreună în momentul în care poliţiştii de la Investigaţii Criminale au venit la Spitalul de Urgenţă Floreasca.

