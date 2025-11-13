Scandal uriaş la cel mai mare spital de urgenţă din ţară. Doi medici de la Floreasca au fost ridicaţi de mascaţi direct din sala de operaţie.

"Sunt suspiciuni de infracțiuni de corupție, iar faptul că procurorii au descins cu mascați în timpul unei operații arată că este vorba despre un caz urgent. Așadar, doi medici, un anestezist și un ortoped, au fost ridicați ieri, cu mascații, chiar în timpul unei intervenții chirurgicale de la Spitalul de Urgență Floreasca. Sunt suspiciuni de luare de mită și promisiuni de ajutor în schimbul unor sume de bani.”, a transmis Bianca Iacob, reporter Observator.

"Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București fac cercetări în acest dosar pentru a stabili calitatea procesuală a celor implicați și câte infracțiuni de corupție sunt vizate. Cei doi medici au fost audiați ieri. Deocamdată nu sunt publicate multe informații, dat fiind faptul că ancheta este în desfășurare."

"Vorbim, așadar, despre un nou scandal. În timpul unei operații la Spitalul Floreasca, medicii au fost înlocuiți de colegii lor. Totul vine la câteva luni după ce, în vară, un alt medic ortoped a fost prins în flagrant de procurori în timp ce lua mită. Acesta a fost reținut la momentul respectiv. Potrivit anchetatorilor, medicul prescria concedii medicale pentru boli inexistente, în schimbul unor sume de bani - până la 1.000 de lei, în mod repetat."

