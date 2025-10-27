O operaţiune de salvare cu final tragic ridică semne de întrebare în privinţa eficienţei şi pregătirii salvatorilor. Un bărbat din Râmnicu Vâlcea care ameninţa că se sinucide s-a prăbuşit de la etajul patru al unui bloc, înainte ca pompierii să reuşească să umfle salteaua de protecţie. Omul a căzut pe perna gonflabilă, dar pentru că aceasta nu era umflată suficient, nu a reuşit să amortizeze impactul cu asfaltul.

Este deschisă o anchetă penală în acest moment. Poliţiştii fac cercetări şi cu siguranţă vor sta faţă în faţă şi cu colegii lor pompieri care au fost la intervenţia de sâmbătă. Îi vor audia pentru a vedea cum s-a petrecut totul.

Locatarii nu dau vina pe pompieri

În timp ce unele voci îi acuză pe pompieri şi spun că au intervenit târziu, alte persoane spun că pompierii au ajuns repede la faţa locului, dar au reuşit să intre foarte greu în incinta complexului rezidenţial. Un complex cu o parcare destul de mică pentru autospecialele de pompieri. Pompierii au stat minute în şir la barierele de la intrarea în complex până au reuşit să intre şi să ajungă la victimă.

Unii locatari aruncă vina pe dezvoltatorul complexului imobiliar, nu pe autorităţi pentru tragedia de sâmbătă. Rămâne de văzut cine se face vinovat pentru această intervenţie care este una întârziată, dar trebuie stabilit din cauza cui.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

