Un drum obişnuit s-a transformat într-o nenorocire, pe un drum din Mehedinţi. Un tânăr de doar 21 de ani şi-a pierdut viaţa într-un accident cumplit, după un impact între motocicleta pe care o conducea şi o altă maşină. În urmă rămân o familie sfâşiată de durere şi o fetiţă de doar un an, care nu îşi va mai vedea niciodată tatăl.

Nenorocirea s-a petrecut într-o fracţiune de secundă, pe un drum din comuna Corcova. Şoferiţa maşinii ar fi încercat să întoarcă, fără să observe motocicleta care se apropia.

"A vrut să treacă prin faţa ei, a realizat că n-are timp şi a culcat. A venit cu motoreta culcată în ea. Ideea este că ea nu conduce des şi face manevrele mai încet. A băgat marşalier, a intrat pe marşalier la jumatea manevrei de întoarcere şi a auzit deodată vuu, bom în ea", a declarat soţul şoferiţei.

Maşina a ricoşat în curtea unei gospodării, iar motorul pe care se afla tânărul de 21 de ani direct în şanţ. Medicii ajunşi la faţa locului au început imediat manevrele de resuscitare. Însă nu au putut face nimic ca să îl salveze.

Articolul continuă după reclamă

A murit la 21 de ani

"Presupunem o fractură de coloană cervicală şi un traumatism cranio-cerebral închis. S-a încercat 50 de minute", a declarat Cornelia Bernardi, medic SAJ Mehedinţi.

Victima lucra ca şofer de autotren şi era tatăl unei fetiţe de doar un an.

"Urma să aibă nunta da, urma. A făcut botezul la fetiţă". "Liniştit, muncitor, cuminte. Era şofer pe tir mi se pare", spun apropiaţii.

Între timp, şoferiţa a fost transportată la spital pentru îngrijiri.

"În cazul conducătoarei auto, rezultatul privind consumul de băuturi alcoolice a fost negativ. Pentru conducătorul motocicletei, se va stabili în urma examenului histopatologic", a declarat Doru Vrăjitoru, Serviciul Rutier Mehedinţi.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Știați că puteți solicita la Termoenergetica o recalculare a facturilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰