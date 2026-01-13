Muncitorii de la fabrica de arme Cugir, în grevă japoneză. Sindicat: Administratorii se cred stăpânii inelelor

Angajaţii Fabricii de Arme Cugir au intrat în grevă japoneză, protestând astfel faţă de faptul că la nivelul fabricii nu există un contract colectiv de muncă şi că, după o discuţie pe acest subiect care a avut loc în octombrie anul trecut, conducerea nu a mai purtat nicio negociere cu angajaţii pe acest subiect.

"Motivul protestului este legat de faptul că administraţia, chiar dacă noi am făcut demersurile legale şi în timpul prevăzut de lege, de negociere a contractului colectiv de muncă, am avut o singură întâlnire după solicitarea noastră şi de atunci nu a mai fost nicio convocare. În momentul de faţă contractul colectiv de muncă este expirat, pentru că noi am mai avut o prelungire a lui de un an de zile şi acum societatea este fără contract colectiv de muncă, deşi este obligatoriu. Dar administraţia noastră, de un an şi un pic, de când au mandate pe 4 ani şi Consiliul de administraţie, şi directorul se cred stăpânii inelelor, ei nu mai sunt administratori, sunt stăpâni, aşa se comportă", a declarat pentru News.ro liderul de sindicat Ioan Neagu.

Întrebat dacă angajaţii doresc unele schimbări în CCM care nu convin conducerii fabricii, acesta a răspuns: "Nici nu am apucat să ne spunem revendicările, problema e că nici nu am mai apucat să se întâlnim". Liderul de sindicat a precizat că singura întâlnire pe tema contractului colectiv de muncă a avut loc în luna octombrie.

"Atunci am stabilit o comisie care să actualizeze contratul cu actele adiţionale în cei trei ani care trecuseră de la negociere şi eventualele modificări legislative apărute. Comisia a anunţat că a terminat ce avea de făcut şi tot nu a convocat. Din moment ce am început şi atributul este exclusiv al administraţiei, trebuie să facem petiţie, toată ziua, să negociem?", a adăugat Ioan Neagu.

Acesta a explicat că a solicitat colegilor să nu înceteze lucrul, dorind ca greva japoneză să fie "un avertisment".

Fabrica de Arme Cugir are aproximativ 700 de angajaţi, liderul de sindicat precizând că la finalul anului trecut mai mulţi salariaţi care cumulau pensia cu salariul au renunţat la funcţii.

