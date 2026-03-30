Jucătorii Echipei Naţionale au stat ieri cu sufletul la gură, după ce Mircea Lucescu s-a prăbuşit la pământ. Totul s-a întâmplat la şedinţa tehnică de dinaintea meciului cu Slovacia, acolo unde selecţionerul a căzut, pur şi simplu, din picioare.

A fost dus de urgenţă la spital, iar medicii au stabilit că suferă de tulburări majore ale ritmului cardiac. Nu este un diagnostic simplu şi, chiar dacă este acum în stare stabilă, medicii i-au interzis deplasarea la Bratislava. Aseară, tricolorii au ajuns în capitala slovacă, alături de Jerry Gane, antrenorul secund al naţionalei.

Mircea Lucescu a fost internat ieri la Spitalul Universitar din Bucureşti, după ce medicii l-au diagnosticat cu tulburări majore de ritm cardiac. Selecţionerului i s-a făcut rău la baza sportivă din Mogoşoaia. Staff-ul echipei naţionale s-a temut iniţial că ar fi vorba de un infarct. I-au făcut inclusiv masaj cardiac şi respiraţie gură la gură, conform surselor Observator, până când a ajuns SMURD-ul.

Totul s-a întâmplat sub privirile îngrozite ale jucătorilor, care au vrut să vină după antrenor la spital. Medicii le-au interzis acest lucru, pentru a nu-l obosi şi mai tare. Nimănui nu i-a mai ars de antrenament.

"Este pentru prima dată când trecem printr-o asemenea experienţă. A fost o situaţie de criză", a explicat Răzvan Burleanu, preşedinte FRF.

Mircea Lucescu ar fi vrut să se întoarcă în cantonament, imediat ce s-a simţit mai bine.

"Când şi-a revenit, „Nu domne, că eu mă întorc la cantonament la băieţi". Bravo lui!", a explicat Mihai Stoichiţă, preşedinte comisia tehnică FRF.

Însă, a fost convins de medici să nu se joace cu sănătatea. Federaţia Română de Fotbal a încercat să anuleze meciul de la Bratislava, însă, acest lucru nu a fost posibil. Totodată, s-a luat în calcul ca delegaţia României să plece astăzi în Slovacia, însă, singurul culoar de zbor ar fi fost prea târziu. Aşa că jucătorii Echipei Naţionale au respectat programul iniţial şi au ajuns aseară în Bratislava.

"Vizibil afectaţi după eliminarea cu Turcia, dar mai ales după cele întâmplate cu Mircea Lucescu, tricolorii nu au făcut nicio declaraţie la sosirea aici la Bratislava. Selecţionerul a rămas în ţară după problemele medicale apărute ieri. În aceste condiţii, lotul va fi condus de pe bancă de secundul Jerry Gane. Jucătorii României au programat un singur antrenament oficial, înaintea partidei de marţi, care va fi transmisă în direct de Antena 1, de la 21:45", explică Cristi Popovici, reporter Observator.

"E stabil. Am vorbit la telefon, acum cu secunzii când am aterizat. Îmbucurător tot ce auzim despre el", a declarat Mihai Stoichiţă.

Jerry Gane a preluat frâiele, dar nu înainte de a face strategia de joc cu Mircea Lucescu.

"Întotdeauna, pentru fiecare, e un început de drum. Nu trebuie să aibă emoţii pentru că o să colaboreze cu Costică Constantinovici şi o să ţină legătura prin telefon cu Lucescu, au făcut deja strategia de joc. Nu e niciun fel de emoţie", a explicat Mihai Stoichiţă.

Mircea Lucescu este cel mai în vârstă selecţioner din istoria fotbalului românesc. În ultimele luni, a fost internat de mai multe ori în ţară şi în străinătate din cauza mai multor probleme de sănătate.

Apropiaţii spun că a fost puternic afectat de înfrângerea cu Turcia, care a însemnat şi eliminarea echipei din cursa pentru Mondial. Meciul cu Slovacia, în care tricolorii vor lupta pentru o victorie în onoarea antrenorului lor va fi difuzat în direct, marţi, de Antena 1, de la ora 21.45.

