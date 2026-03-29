Salariu de 4.000 € la TAROM, pentru unul dintre cele mai vânate posturi din Transporturi. Ce caută compania

TAROM a scos la concurs două posturi de conducere. Compania caută un director general şi un director comercial, scrie Economica.net .

TAROM caută din nou director general, după ce Costin Iordache a demisionat la finele anului trecut din motive personale. El a rămas în funcție până pe 15 ianuarie 2026, iar în locul lui a fost numit director interimar Bogdan Costaș, fost director la Romaero. Iordache a fost numit recent director financiar provizioriu la Electrica, scrie sursa citată.

Salariul de director general la TAROM este de 37.000 de lei brut/lună, circa 4.300 euro net/lună.

Cerinţele pentru postul de director

Candidaţii trebuie să aibă studii universitare în domeniul științelor economice, juridice sau inginerești și cel puțin 15 ani vechime în muncă. De asemenea, candidații mai trebuie să dovedească că au cel puțin șapte ani de experiență în activitatea de conducere dobândită în cadrul unor întreprinderi publice ori societăți/grupuri de societăți din sectorul privat sau în cadrul autorităților publice ori instituțiilor publice, din care cel puțin 3 ani într-o poziție de administrator sau director, potrivit anunțului.

Au un avantaj cei care au lucrat în companii cu cifră de afaceri de cel puțin 200 de milioane de euro și cel puțin 500 salariați, dar și experiența în domeniul transporturilor aeriene.

Candidații pentru funcția de director comercial trebuie să aibă studii universitare în domeniul științelor economice, științelor juridice, științelor administrative sau științelor inginerești și au cel puțin 10 ani vechime în muncă și experiență de cel puțin 5 ani în activitatea de conducere dobândită în cadrul unor întreprinderi publice ori societăți/grupuri de societăți din sectorul privat sau în cadrul autorităților administrației publice centrale sau locale ori instituțiilor publice.

Dosarele de candidatură se depun până la 24 aprilie 2026, în mod obligatoriu, în format letric la Registratura C.N.T.A.R. Tarom S.A. și se transmit și în format electronic prin email.

